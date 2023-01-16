Подругу-телефонистку разыскивает женщина в Псковской области

Зою Сергееву 1960 года рождения разыскивает подруга Анна в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».
Они не виделись с 1992 года.
«Познакомились в 1979 году, работали вместе на заводе в лаборатории. В 1981 году уехали в Тюмень, после переехали в Ленинград - работали на ленинградской телефонной сети», - написала Анна.
В 1983 году Зоя вышла замуж за Сергея Николаева. В браке появились двое детей.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1810383.