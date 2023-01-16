Общество

Псковский музей принял участников акции «Дорогами Победы»

Псковский музей-заповедник посетили участники общественно-патриотической акции «Дорогами Победы», посвященной сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны и военной истории России. 13 января в главном здании музея прошла встреча генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой с делегацией из Москвы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского-музея-заповедника

Среди участников были представители молодежных общественных организаций, ветеранских объединений и волонтеры во главе с заместителем председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Артуром Берловым. Встреча прошла в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», которая рассказывает о героических страницах истории Псковщины в период немецко-фашистской оккупации. Там же общественникам показали выставку «Герои с вечно русским сердцем», которая открылась в ноябре прошлого года.

«Не бывает государства без идеологии, не бывает государства без сформированных моральных и этических принципов. Перед музеями стоит одна очень непростая, но очень важная задача, которая является в высшей степени идеологической. Мы своей работой должны формировать россиян, их отношение к стране, к своей истории, к своим героям, которые эту историю делали», – подчеркнула в своем приветственном слове Светлана Мельникова.

Участники акции вручили Псковскому музею-заповеднику памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву», который был учрежден правительством Москвы в память о подвиге участников обороны города. К настоящему моменту им награждены более 1000 ветеранов-участников битвы за Москву по всей стране, а также более 600 учреждений культуры, в числе которых теперь и Псковский музей.

Напомним, что общественно-патриотическая акция «Дорогами Победы» ориентирована на привлечение внимания общественности, в частности молодежи, к истории подвигов людей, отдавших жизнь за Родину. Проводится акция по инициативе молодежных и ветеранских объединений Москвы.