Общество

Незаконный вывоз валюты пресекли псковские таможенники

Незадекларированные гривны, доллары и евро обнаружили в багаже иностранной гражданки сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Гражданка Украины выезжала из Российской Федерации, при себе имела несколько сумок. При этом пассажирскую таможенную декларацию женщина не подавала и о перемещении товаров и денежных средств, подлежащих обязательному декларированию, не заявляла.

«При таможенном досмотре в чемодане и в одной из сумок багажа была обнаружена наличная валюта в размере 1 млн 13 тыс. гривен, 700 долларов и 55 евро, что в эквиваленте превышает 28 тысяч долларов США. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ, назначен штраф. Принято решение о её возвращении с наличными денежными средствами на территорию России. Штраф в размере 316 тысяч рублей гражданкой уплачен», – рассказал начальник таможенного поста Кайрат Нуржанов.