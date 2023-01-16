Общество

80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки

80-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки 17 января.

17 января состоятся возложения цветов к памятникам на Братском кладбище и территории города, торжественный митинг на площади Героя Советского Союза Александра Матросова и традиционный праздничный концерт.

Также проводится работа по подготовке очередного муниципального издания многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы», куда входят имена участников Великой Отечественной войны, проживавших на территории города Великие Луки и Великолукского района.

Ранее план основных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине со дня освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков, опубликовал глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Великолукская наступательная операция проводилась силами 3-й ударной армии, частью сил 43-й армии, других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки.

Противник оборонялся на хорошо подготовленных позициях. Первый рубеж немецкой обороны проходил в двух-трех километрах от Великих Лук. Второй рубеж включал окраины города и примыкавшие к ним населенные пункты. К обороне были приспособлены также многие здания в самом городе.

Операция началась 24 ноября, когда начали действовать передовые отряды советских войск. На следующий день в сражения вступили главные силы. Наступая в трудных условиях лесисто-болотистой местности, советские войска преодолели ожесточенное сопротивление противника и 28 ноября окружили его группировку в Великих Луках. Продолжив наступление, к 10 декабря они продвинулись на 25-30 км и на двух участках южнее и севернее Новосокольников перерезали железную дорогу, связывавшую немецкие группы армий «Север» и «Центр». Германское командование перебросило на великолукское направление нескольких соединений и предприняло попытки деблокировать окруженные в Великих Луках войска. В течение месяца противник наносил контрудары по флангам наступавших советских войск и в итоге смог на узких участках фронта продвинуться до 15 км и выйти на подступы к городу, однако соединиться с окруженной группировкой ему не удалось. Чтобы избежать кровопролития, советское командование через парламентеров передало начальнику немецкого гарнизона подполковнику фон Засу предложение о капитуляции. Оно было мгновенно отклонено, и советские войска перешли к ликвидации противника.

17 января 1943 года после тяжелых боев остатки 7-тысячного гарнизона были окончательно уничтожены, и Великие Луки были освобождены.

20 января 1943 года продолжавшаяся около 2 месяцев Великолукская операция закончилась. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма, за который ожесточенно бились немецкие войска, утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы.