Общество

Сайт обслуживающего московские СИЗО магазина переименовали в «Сидим-едим»

Сайт продуктового магазина, который обслуживает московские следственные изоляторы, изменил название на «сидим-едим.рф», сообщают РИА Новости со ссылкой на «фсинмагазин.рф».

При открытии ресурса «фсинмагазин.рф» всплывает сообщение: «Уважаемые покупатели! В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет "сидим-едим.рф". Интерфейс и все условия останутся прежними. Ваш сидим-едим.рф».

Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы могут с помощью данного ресурса заказать продукты питания и непродовольственные товары.