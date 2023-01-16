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Общество

Сайт обслуживающего московские СИЗО магазина переименовали в «Сидим-едим»

16.01.2023 14:32|ПсковКомментариев: 0

Сайт продуктового магазина, который обслуживает московские следственные изоляторы, изменил название на «сидим-едим.рф», сообщают РИА Новости со ссылкой на «фсинмагазин.рф».

При открытии ресурса «фсинмагазин.рф» всплывает сообщение: «Уважаемые покупатели! В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет "сидим-едим.рф". Интерфейс и все условия останутся прежними. Ваш сидим-едим.рф».

Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы могут с помощью данного ресурса заказать продукты питания и непродовольственные товары.

Теги: #тюрьма
Источник: Псковская Лента Новостей
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