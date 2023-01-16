В каких случаях нужно разработать план ликвидации аварий на ОПО?

При эксплуатации опасных производственных объектов нужно соблюдать определенные требования безопасности. Соответствие установленным нормам проверяют уполномоченные инстанции. Во время проверок внимание уделяется документации. Она должны быть оформлена в полном объеме с учетом всех требований. ОПО, которые относятся к I, II и III классу, должны разрабатывать план ликвидации аварий в следующих случаях:
При отсутствии плана, составленного с учетом прописанных требований, предусмотрены крупные штрафные санкции. Чтобы исключить подобные последствия, нужно своевременно подготовить полный перечень документов.
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