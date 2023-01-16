Общество

Упавшую на тротуар тую в Пскове распилили спустя два часа после публикации на ПЛН

Ветку туи, перегородившую тротуар у здания управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, распилили спустя два часа после публикации на ПЛН.

Дерево обломилось в результате непогоды, разбушевавшейся в ночь с 15 на 16 января.