Общество

Опочанин спас тонущую в полынье собаку на новогодних праздниках

Опочанин спас тонущую в полынье собаку на новогодних праздниках. Об этом сообщается в группе приюта «Хочу жить» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: приют «Хочу жить»

Инцидент произошел 3 января. «Чей старичок попал в полынью? Вытащен усилиями МЧС и неравнодушными прохожими. Еле держался лапками и уже уходил под лёд. Высушились феном, приняли необходимые лекарства, подкрепились куриным бульоном.

Очень надеюсь, что пребывание в холодной воде не будет иметь серьёзных последствий для парня. Могу ошибаться, но очень мне он напоминает старичка, который вместе с Розой побирается на старом рынке. Хочу искренне ещё раз поблагодарить мужчину, благодаря которому пёс остался на этой земле. В спешке я даже не спросила имя. Рискуя собственной жизнью броситься на помощь незнакомой собаке - это достойно уважения», - рассказали в приюте.

Фото: газета «Красный маяк»

Вытащить собаку из реки Великой в Опочке помогал местный житель Владимир Яковлев, уточняет газета «Красный маяк».