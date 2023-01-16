Общество

Минздрав подготовил список рецептурных препаратов для онлайн-продажи

Минздрав России составил список рецептурных препаратов, которые могут быть разрешены к онлайн-продаже. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом», — сказано в документе.

Перечень содержит более тысячи международных непатентованных наименований или группировочных наименований лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, следует из проекта, пишет «Прайм».

Ранее правительство РФ утвердило критерии включения рецептурных препаратов в перечень для дистанционной продажи. Согласно документу, в перечень не могут входить препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Препараты также не должны быть анаболическими стероидами, антипсихотическими средствами, анксиолитиками, антидепрессантами, снотворными или седативными средствами, а также не должны применяться для прерывания беременности.