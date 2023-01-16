Общество

Новогоднюю ель в Острове демонтируют из-за сильного ветра

Праздничная ель, установленная накануне Нового года на центральной площади Острова, в самое ближайшее время будет демонтирована. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

«Такое решение принято в связи с тем, что сильные порывы ветра в минувшие выходные дни привели к наклону дерева. По традиции главная ёлка города стоит у нас до Крещенских праздников, но сейчас речь идёт о безопасности людей. Необходимо избежать даже минимальных рисков», – отметил Дмитрий Быстров.

Он добавил, что в настоящее время с ёлки снимают световое оборудование и украшения. Далее начнётся процесс демонтажа.