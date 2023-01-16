Общество

Мошенникам хотят поставить заслон в мессенджерах

Банкам следует запретить рассылку клиентам, в том числе потенциальным, любых сообщений через мессенджеры, а людей нужно лучше информировать о способах обмана в популярных «общалках». С такими инициативами парламентарии и эксперты выступили на фоне растущего числа мошенничеств в мессенджерах.

Аферисты освоили мессенджеры не вчера, но вал звонков и сообщений от них через приложения начался в конце прошлого года и продолжается сейчас. Почти половина всех мошенничеств происходит через WhatsApp, рассказал «Парламентской газете» сенатор Артем Шейкин, который и сам едва не стал жертвой такой разводки. «Банковских работников» он раскусил на первых секундах разговора, но далеко не у всех россиян есть подобный опыт и необходимые знания, констатировал он.

«Роскомнадзору и другим заинтересованным ведомствам нужно усилить контроль по этой проблематике, — сказал сенатор. — Но в первую очередь необходимо бороться с корнем мошенничества, а именно с утечками персональных данных. Существующего регулирования для этого недостаточно». Противодействие новым видам мошенничества Шейкин планирует обсудить с представителями бизнеса и экспертами на специальном совещании весной.