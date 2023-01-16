Общество

Старшеклассников предлагают просвещать на тему ВИЧ и СПИДа

Включить в школьную программу курс лекций для старшеклассников о современных методах защиты и профилактики ВИЧ предложил депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник. Письмо об этом он написал министру просвещения России Сергею Кравцову.

«Для нашей страны все еще большой проблемой остается борьба с распространением опаснейшего для здоровья вируса иммунодефицита человека. Несмотря на принимаемые меры, среди сограждан, особенно молодого возраста, все еще наблюдается дефицит информированности о методах и средствах профилактики этого опасного вируса. Более того, можно утверждать, что проблема в ряде случаев подвергается замалчиванию: ввиду предрассудков, непонимания сути, а также страха», — говорится в обращении, сообщает «Парламентская газета».

Депутат убежден, что нововведение позволит сформировать базовые знания об опасности заболевания, воспитает в школьниках стремление к здоровому и воздержанному образу жизни, а также развеет многие мифы и стереотипы.

«Данную инициативу можно было бы реализовать в формате пилотного проекта на базе образовательной системы Петербурга. И в случае ее успеха экстраполировать опыт на другие субъекты России», — предлагает парламентарий.