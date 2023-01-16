Общество

Глава Великих Лук поздравил горожан с годовщиной освобождения от фашистов

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил горожан с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram

Николай Козловский отметил, что 17 января 1943 года – героический день в истории города воинской славы Великих Лук, священный для каждого великолучанина.

«В нынешнем 2023 году исполняется 80 лет с того дня, когда в ходе Великолукской наступательной операции, благодаря таланту военачальников, доблести и отваге солдат, офицеров, партизан и подпольщиков, наш город был окончательно освобождён от немецко-фашистских захватчиков», – подчеркнул он.

Великолукская наступательная операция, в планировании которой лично участвовал четырежды Герой Советского Союза, маршал Победы Георгий Жуков, вошла в ратную историю страны под названием «Малый Сталинград». Она была ожесточённой и кровопролитной и по праву стоит в ряду значимых сражений Великой Отечественной войны.

«Великолучане всегда будут гордиться боевой и трудовой славой своего города, мужеством и героизмом тех, кто с оружием в руках отстоял свободу Великих Лук и всего Отечества, самоотверженностью тружеников, восстановивших народное хозяйство страны и города после войны. Сегодня наш общий долг – сохранять эту священную память и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и гордости за Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками, которую одержал наш народ. Сплочённость народа России, его любовь и преданность Отечеству, уверенность в воинской доблести наших бойцов всегда были и будут главной силой великой Российской державы», – сказал глава города.

Он пожелал великолучанам здоровья, благополучия, счастья и мира, успехов в труде и добрых делах на благо города и Отчизны.