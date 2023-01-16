Глава Великих Лук поздравил горожан с годовщиной освобождения от фашистов

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил горожан с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Фото: Николай Козловский / Telegram
Николай Козловский отметил, что 17 января 1943 года – героический день в истории города воинской славы Великих Лук, священный для каждого великолучанина.
«В нынешнем 2023 году исполняется 80 лет с того дня, когда в ходе Великолукской наступательной операции, благодаря таланту военачальников, доблести и отваге солдат, офицеров, партизан и подпольщиков, наш город был окончательно освобождён от немецко-фашистских захватчиков», – подчеркнул он.
Великолукская наступательная операция, в планировании которой лично участвовал четырежды Герой Советского Союза, маршал Победы Георгий Жуков, вошла в ратную историю страны под названием «Малый Сталинград». Она была ожесточённой и кровопролитной и по праву стоит в ряду значимых сражений Великой Отечественной войны.
Он пожелал великолучанам здоровья, благополучия, счастья и мира, успехов в труде и добрых делах на благо города и Отчизны.