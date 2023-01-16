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Потепление на Северо-Западе России объяснили синоптики

Аномальные морозы покинули европейскую часть России, а вместо них пришла рекордная оттепель, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Первыми волну потепления встретили запад и северо-запад России. В Калининграде температура ушла в плюс еще под Рождество, а в Санкт-Петербурге, Пскове и Петрозаводске – в минувшую пятницу, и с тех пор ниже 0°С не опускалась. На границе оттепели – там, где температура только подходила к нулевой отметке – усилился ветер. В Ленинградской и Псковской областях порывы в понедельник достигали 14–16 м/с», - говорится в сообщении.

Тёплый воздух в европейскую часть страны забрасывает атлантический циклон. Он понемногу оттесняет на юго-восток своего антипода – морозного антициклона, из-за которого на прошлой неделе в регионе было так холодно. 17 января вихрь сместится ещё немного вглубь страны.

«Почти весь север Русской равнины затянет облачность, причём западнее линии Санкт-Петербург-Смоленск снег может переходить в дожди. Зона оттепелей в течение дня захватит уже весь запад России кроме Кольского полуострова, а также юг – вплоть до Астрахани. В последующие дни антициклон заблокирует продвижение согретого Гольфстримом воздуха в Поволжье и Уральский регион. А вот в западных областях, наоборот, потепление продолжит усиливаться. К четвергу оно достигнет своего апогея, и местами ожидаются рекорды максимальной температуры», - уточнили специалисты.

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В Санкт-Петербурге 17 января +1°С, завтра уже +3°С, снег окончательно перейдёт в дождь, а послезавтра ожидаются +5°С. Правда, затем волна атлантического воздуха быстро схлынет, и к концу недели будет уже около 0°С, заметили синоптики.