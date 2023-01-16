Общество

Александр Козловский: 17 января 1943 года – святая дата для Великих Лук

С 80-летней годовщиной со дня освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков горожан поздравил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Евгений Николаенков

«Трёхдневное отчаянное сопротивление, героические сражения, высокий боевой дух великолучан. Даже после захвата города врагом настрой жителей на оборону родного края и победы любой ценой было не сломить. Люди продолжали бороться всеми возможными способами, зачастую – ценой собственной жизни, лишь бы не отдать город врагу», - отметил Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что 17 января 1943 года – святая дата для Великих Лук: «Практически стертый с лица земли город гордо расправил плечи: он выстоял, несмотря ни на что».

«Сегодня это центр притяжения туристов, ведь память о защитниках и героях Великих Лук сохранена в названиях улиц и площадей, в памятниках и мемориалах, а главное – в сердцах людей, чьи предки насмерть стояли за свою Родину. Мы помним и чтим их подвиг и благодарим за стойкость и мужество! С праздником, земляки! Счастья, благополучия и успеха вам и вашим семьям!» - добавил депутат.