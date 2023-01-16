Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Догазификация курс на ускорение
100 псковских миллионеров
Газ в быту
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Политические итоги-2022
Господин Рейтингомер
Новая «Пчёлка» в Пскове
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Капремонт на округе №15
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
в Кремль платно
о псковском футболе
 
 
 
ещё Общество 16.01.2023 07:000 Атлантический циклон принесёт согретые воздушные массы на Северо-Запад России 17.01.2023 15:100 Выход на лёд Чудского озера вновь запретили в Гдовском районе 17.01.2023 15:070 Сергей Елизаров: Собачьи экскременты не удобряют почву 17.01.2023 14:550 Контракт по завершению строительства кампуса ПсковГУ расторгли с подрядчиком 17.01.2023 14:390 Урны для продуктов жизнедеятельности собак вновь установят в Пскове 17.01.2023 14:240 Что имело решающее значение при строительстве ФОКОТа в Порхове, рассказал Александр Котов
 
 
 
Самое популярное 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 12.01.2023 20:332 Смертельное ДТП произошло в Псковском районе 10.01.2023 16:321 Водителя снегоуборочного трактора избили в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Козловский: 17 января 1943 года – святая дата для Великих Лук

17.01.2023 14:04|Псков

С 80-летней годовщиной со дня освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков горожан поздравил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Евгений Николаенков

«Трёхдневное отчаянное сопротивление, героические сражения, высокий боевой дух великолучан. Даже после захвата города врагом настрой жителей на оборону родного края и победы любой ценой было не сломить. Люди продолжали бороться всеми возможными способами, зачастую – ценой собственной жизни, лишь бы не отдать город врагу», - отметил Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что 17 января 1943 года – святая дата для Великих Лук: «Практически стертый с лица земли город гордо расправил плечи: он выстоял, несмотря ни на что».

«Сегодня это центр притяжения туристов, ведь память о защитниках и героях Великих Лук сохранена в названиях улиц и площадей, в памятниках и мемориалах, а главное – в сердцах людей, чьи предки насмерть стояли за свою Родину. Мы помним и чтим их подвиг и благодарим за стойкость и мужество! С праздником, земляки! Счастья, благополучия и успеха вам и вашим семьям!» - добавил депутат. 

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о полном запрете деятельности коллекторов?
В опросе приняло участие 71 человек
17.01.2023, 15:210 Конный театр пытаются создать в опочецкой деревне 17.01.2023, 15:100 Выход на лёд Чудского озера вновь запретили в Гдовском районе 17.01.2023, 15:070 Сергей Елизаров: Собачьи экскременты не удобряют почву 17.01.2023, 15:040 Церковь негативно относится к гаданиям в период святок, сообщил псковский священник
17.01.2023, 14:580 Осуждённый около двух лет пропагандировал криминал в псковской колонии 17.01.2023, 14:550 Контракт по завершению строительства кампуса ПсковГУ расторгли с подрядчиком 17.01.2023, 14:390 Урны для продуктов жизнедеятельности собак вновь установят в Пскове 17.01.2023, 14:260 ТВ-шлак: блатная романтика, шестипалые гиганты и задница япошек
17.01.2023, 14:240 Что имело решающее значение при строительстве ФОКОТа в Порхове, рассказал Александр Котов 17.01.2023, 14:220 Ещё восемь человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 17.01.2023, 14:110 В Псковской области открыта вакансия председателя Островского городского суда 17.01.2023, 14:040 Александр Козловский: 17 января 1943 года – святая дата для Великих Лук
17.01.2023, 14:030 СберЧаевые теперь доступны в онлайн-сервисе банка для доставки продуктов 17.01.2023, 13:400 Свиной грипп остается самым распространенным штаммом вируса - псковский Роспотребнадзор 17.01.2023, 13:321 Общественное порицание решит вопрос с выгулом собак в Пскове — Александр Грацкий 17.01.2023, 13:240 Александр Котов оценил качество ремонта в порховской школе №1
17.01.2023, 13:220 Борис Елкин осмотрел здание Детской музыкальной школы №4 17.01.2023, 13:051 Церковь не вкладывает богословского значения в крещенские купания, заявил псковский священник 17.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 17.01.2023, 12:550 Розничный кредитный портфель «Сбера» в 2022 года вырос на 12,9%, до 12 трлн рублей
17.01.2023, 12:540 Почтовый вагон начнёт курсировать между Петербургом в Калининградом 17.01.2023, 12:540 Торжественный митинг прошел на братском захоронении в Великих Луках 17.01.2023, 12:470 Полиция ищет очевидцев ДТП в Псковском районе с шестью пострадавшими 17.01.2023, 12:410 Губернатор оценил ремонт в порховской школе
17.01.2023, 12:320 Гдовскую Самолву и другие деревни исключили из приграничной зоны 17.01.2023, 12:210 Водитель сбил косулю в Новосокольническом районе и попал под колёса проезжающего автомобиля 17.01.2023, 12:170 «Начинает хандрить»: сотрудники ПТС рассказали о состоянии крупнейшей котельной Пскова 17.01.2023, 12:120 Сбербанк сообщил о снижении в 2022 году доли валютных вкладов вдвое
17.01.2023, 12:060 В Пскове ускорят ремонт самых разбитых дорог – Борис Елкин 17.01.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о подготовке к крещенским купаниям 17.01.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложение на 17 января 17.01.2023, 11:560 Псковский губернатор возложил цветы к мемориалу «Дулаг-100»
17.01.2023, 11:430 Три легковых автомобиля столкнулись на площади Победы в Пскове 17.01.2023, 11:360 Сбер и правительство РФ подписали соглашение в целях развития технологий искусственного интеллекта 17.01.2023, 11:340 «Кузница»: Город для собак 17.01.2023, 11:330 Бойцу 76-й дивизии посмертно присвоили звание Героя России
17.01.2023, 11:180 День музейного селфи проходит в Пскове 17.01.2023, 11:050 Старца Симеона (Желнина) вспоминают в Псково-Печерском монастыре 17.01.2023, 11:030 Чистая прибыль «Сбера» увеличилась на 40% по итогам декабря 17.01.2023, 11:020 Звонки судебным приставам начал обрабатывать искусственный интеллект
17.01.2023, 10:580 Оказавшийся после войны в детском доме мужчина разыскивает родственников в Псковской области 17.01.2023, 10:530 Знак «Дорожные работы» установили на улице Советской в Пскове 17.01.2023, 10:480 «Беседка»: Как подготовиться к Крещению Господню? 17.01.2023, 10:310 Псковичи доверились позвонившим незнакомцам и лишились более миллиона рублей
17.01.2023, 10:220 Следователи ведут проверку по факту гибели человека при пожаре в Бежаницком районе 17.01.2023, 10:210 Несколько улиц в Пскове оказались в полной темноте из-за неработающих фонарей 17.01.2023, 10:160 Торговую площадь на улице Алтаева продают в Пскове за 7,4 миллиона рублей 17.01.2023, 10:120 День памяти Юрия Спегальского отмечается в Пскове
17.01.2023, 10:060 «Спасибо за подснежники»: мусор на улицах Пскова обнажился из-за потепления 17.01.2023, 10:050 Горе, радости и долги пополам: как не стать жертвой супруга при разводе 17.01.2023, 10:000 Спрос на удаленную работу растет в Псковской области 17.01.2023, 09:500 Врач предостерег беременных от купания в проруби
17.01.2023, 09:480 Бдительный пскович рассказал, кого он выгнал из подъезда 17.01.2023, 09:443 Свыше 9 млн рублей похитили при ремонте стадиона «Локомотив» в Пскове 17.01.2023, 09:400 Потепление на Северо-Западе России объяснили синоптики 17.01.2023, 09:300 Время гнать чертей: что можно, а что строго запрещено делать древними поверьями 17 января
17.01.2023, 09:190 Большинство компаний Пскова индексировали зарплаты в течение последнего года - исследование 17.01.2023, 09:130 Короткое замыкание в гараже привело к пожару в Псковской районе 17.01.2023, 09:002 Языки программирования и управление гневом планируют прокачать жители СЗФО 17.01.2023, 08:470 Вспышки геостационарных спутников в ночном небе запечатлел псковский астрофотограф. ВИДЕО
17.01.2023, 08:320 Глава Великих Лук поздравил горожан с годовщиной освобождения от фашистов 17.01.2023, 08:150 Цены на услуги такси в России могут вырасти на 20% 17.01.2023, 08:000 Старшеклассников предлагают просвещать на тему ВИЧ и СПИДа 17.01.2023, 07:450 Пациенты с рассеянным склерозом в 2023 году могут остаться без необходимого препарата
17.01.2023, 07:330 Мошенникам хотят поставить заслон в мессенджерах 17.01.2023, 07:210 В России назвали топ-35 самых устойчивых регионов 17.01.2023, 07:000 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки 16.01.2023, 22:000 290 детей получили подарки в рамках акции «Стань Дедом Морозом» в Псковской области
16.01.2023, 21:400 Макароны помогают сбросить вес, заявила диетолог 16.01.2023, 21:190 Каждый десятый россиянин даёт имена своим гаджетам – опрос 16.01.2023, 21:050 Более 34 млн рублей грантовой поддержки получили 10 хозяйств Псковской области в 2022 году 16.01.2023, 21:001 Противопоказания к купанию в проруби перечислили псковские медики
16.01.2023, 20:400 Студент убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями 16.01.2023, 20:190 Почти 20 сертификатов для пострадавших от несчастных случаев активировали в Псковской области в 2022 году 16.01.2023, 20:130 Символику всех муниципалитетов утвердили в Псковской области 16.01.2023, 20:000 Диетолог дала рекомендации по питанию при ОРВИ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru