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Общество

Спрос на удаленную работу растет в Псковской области

17.01.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

Удалёнка прочно и надолго закрепилась на российском рынке труда, а также в каждом регионе. На данный момент треть (27%) соискателей хотят работать только на удаленке: более 938 000 россиян за последние 30 дней по всей стране указали в резюме, что предпочитают дистант работе в офисе.

Среди псковичей также есть ценители дистанционной работы, они разместили более 2 300 резюме с требованием работать только на удаленке в январе этого года. Между тем пока власть обсуждает вопрос удаленки и возможности работать на российские компании россиянам, находящимся за пределами страны, местные работодатели, не теряя времени, активно предлагают и нанимают персонал на дистанте, но внутри страны.

«Как уже было сказано, местные соискатели не снижают интерес к работе удаленно. Особенно эта тенденция прослеживается после каких-либо политических ситуаций или, как ни странно, зимой, когда столбик термометра опускается ниже 20 градусов по Цельсию или погода преподносит множество осадков. В этом время людям всё меньше хочется выходить из дома. Январь 2023 года не стал исключением: доля псковичей, желающих трудиться исключительно вне офиса, а еще лучше дома, в этом месяце составляет 23%, то есть на дистанте мечтает работать каждый четвертый местный соискатель.

И в данном случае работодатели пока что готовы поддерживать такую инициативу: 9% или более 200 местных вакансий в январе предполагают именно удаленный формат работы. Это на 63% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Расширение географии найма персонала и поиск сотрудников вне своего региона, но внутри страны стали устойчивым трендом на рынке труда под влиянием удаленного формата работы», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Треть всех предложений о работе на дистанте в Псковской области приходится на сферу ИТ и телекома (30% новых вакансий за последний месяц). На втором месте по спросу на удаленщиков финансовые организации, а также банки (14% рабочих мест), на третьем – СМИ, маркетинг и реклама (2%). Также в пятёрку по спросу на дистанционных работников входят работодатели из ретейла и сферы телекоммуникаций (по 1% в каждой сфере).

Опубликовали меньше 1% вакансий с дистанционным форматом работы работодатели из строительной сферы, автобизнеса, медицинской сферы, а также сферы электроники.

Теги: #работа #работодатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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