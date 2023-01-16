Общество

Оказавшийся после войны в детском доме мужчина разыскивает родственников в Псковской области

Родственников по отцовской линии в Ленинградской и Псковской областях разыскивает Евгений Лужин в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Перед самой войной отец женился второй раз. От первого брака у него было двое сыновей - я и Николай. В 1939 году отца забрали, и мы остались с братом. После Великой Отечественной войны нас с братом отправили в детские дома», - указал заявитель в своем обращении в адрес программы «Жди меня».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1815591.