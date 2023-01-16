Общество

Псковский губернатор возложил цветы к мемориалу «Дулаг-100»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к мемориалу «Дулаг-100» в Порховском районе 17 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии также приняли участие председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, глава Порховского района Юрий Семенов, депутат Собрания Геннадий Григорьев, председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Михаил Ведерников предложил поставить объект на федеральный уровень. Ольга Тимофеева также предложила создать в аллее Скорби звуковой ряд, чтобы посетители могли слушать историю, пока идут к мемориалу.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Напомним, «Дулаг-100» - немецкий концлагерь для военнопленных и гражданских лиц был создан в августе 1941 и просуществовал до февраля 1944 года.

Заключенные работали на разгрузке вагонов, в полях, на ремонте дорог. Условия содержания - жилье, питание, медицинская помощь - были невыносимо тяжелыми. Узников было значительно больше, чем позволяли вместить бараки, поэтому пленные ночевали, в том числе и зимой, под открытым небом, на крышах.

В лагере погибло примерно 85 тысяч советских граждан - около 100 человек в день. Тела сбрасывали в ямы. Есть свидетельства, что иногда людей закапывали живыми.

Идея возведения мемориала появилась в 1983 году, однако, строительство затянулось на десятилетия. Открытие состоялось 18 июня 2016 года.