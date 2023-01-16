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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о подготовке к крещенским купаниям

17.01.2023 12:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 19 января православные верующие будут отмечать один из двенадцати главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда Иисус Христос крестился в реке Иордан.

Подробнее об истории праздника, о его духовной составляющей и значении для православных, расскажет священник Антоний Афанасьев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в Пскове, кандидат богословия. Ведущая Анастасия Сливинская также поговорит с гостем студии о крещенских купаниях: в чем символизм погружения в купель, нужно ли как-то заранее к этому готовиться и где верующие могут набрать крещенскую воду.

Радиослушатели могут задать свои вопросы отцу Антонию по телефону прямого эфира 56-73-72.

Теги: #Беседка
Источник: Псковская Лента Новостей
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