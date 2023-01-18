Общество

Время выхода программ JoyСтики и Саймон-шоу изменилось на Радио Energy

Авторская музыкально-развлекательная программа популярного афрорусского радиодиджея Саймон-шоу с 16 января выходит в эфир Радио Energy в вечерний прайм-тайм, а по утрам страну будят, тормошат, разыгрывают, забрасывают приветами и призами самые крутые 8-битные «игрозавры» российского радиоэфира JoyСтики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радио.

«Полтора года назад, когда мы запустили шоу JoyСтики, сами не ожидали, что парни обладают такой мощной энергетикой и так настроены на интерактивность – позитивные, легкие, музыкальные розыгрыши. Востребованность формата только укрепила нас в том, что утро на Радио Energy должно быть таким. У Саймона же в вечернем сегменте появляется возможность проводить еще больше интересных интервью и живых концертов со звездами. Да и сами артисты любят выступать вечером, – рассказал генеральный продюсер Радио Energy Денис Сериков. – Немаловажным фактором является и то, что благодаря новым техническим решениям утреннее и вечернее шоу будут слышны во всех поясах вещания большой федеральной сети Радио Energy, более 160 передатчиков которой охватывают свыше 45 тысяч населенных пунктов России».

JoyСтики– стремительно набирающее популярность развлекательно-игровое шоу с легкой ноткой ностальгии и ярким послевкусием искрометного юмора. Ведущие – Богдан Кантемиров и Роман Миронов, гики и игроманы, отцы и законопослушные граждане с хорошей кредитной историей. Шутники и искатели приключений, они так и не повзрослели: любят «рубануть» на приставке, обожают разбираться в сложной технике и открывать для себя новую музыку. А еще – устраивать среди слушателей игровые баттлы в прямом эфире Радио Energy, делать пародии на популярных персонажей, ежедневно разыгрывать кучу призов и подарков, что и нужно для бодрого пробуждения и мощного заряда эндорфинов на целый день.

Музыкально-развлекательное Саймон-шоу теперь выходит в популярном формате Late night show. Саймон и его подруга, модель и радиоведущая Саша Маслакова, развлекают слушателей своими диалогами и рассказами о главных событиях дня в свойственной им ироничной манере, устраивают в прямом эфире неожиданные розыгрыши, дарят подарки и принимают гостей – известных артистов, топовых музыкантов, трендовых блогеров и лидеров мнений, организуют живые концерты, а то и закатывают целые вечеринки в стиле Гэтсби или Коачеллы.

Каждый будний вечер на Радио Energy – «чильный», стильный, музыкальный благодаря обезоруживающей харизме Саймона. Слушайте Саймон-шоу с 18.00 до 20.00.

Любое утро по будням – игровое, интерактивное и драйвовое, как сами JoyСтики. Шоу в эфире Радио Energy – с 7:00 до 10:00.

И, по-прежнему, самые яркие моменты из студии Радио Energy – на energyfm.ru, видеохостингах YouTube и Rutube, в Telegram-канале и во всех аккаунтах в соцсетях.

Радио Energy вещает в Пскове на частоте 105.3 FM.