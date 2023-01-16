Общество

Губернатор оценил ремонт в порховской школе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил порховскую школу №1 сегодня, 17 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Школу также осмотрели председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, глава Порховского района Юрий Семенов, депутат Собрания Геннадий Григорьев, и.о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Главе региона показали обновленные спортзал и столовую. Директор школы отметила, что все окна и витражи были сделаны в рамках капитального ремонта. Полностью починили цокольный этаж. Новые столы для начальной школы и учителей закуплены во все кабинеты.

Актовый зал также отремонтировали. Директор отметила, что он был «ужасным, когда сняли потолок, то он был весь чёрный и в плесени». Теперь здесь светло, чисто, подрядчик подарил школе сцену.

«Подрядчиков, которые делают всё грамотно и в срок, которые делают такие качественные подарки, надо привлекать и дальше, дарить им региональные грамоты, а недобросовестных надо наказывать", - прокомментировал губернатор. Александр Котов согласился с губернатором.

В библиотеке был сделан косметический ремонт. Библиотекарь приняла в подарок книгу с псковскими сказками и поблагодарила за пополнение школьной библиотеки. После глава области осмотрел пришкольную территорию и новый ФОКОТ.

Осмотрев территорию за школой, губернатор указал, что необходимо найти возможность навести там порядок.

В школе обучаются 630 учеников, вмещает учреждение 1180 человек.