Общество

Почтовый вагон начнёт курсировать между Петербургом в Калининградом

ОАО «РЖД» и «Почта России» запустили почтовый вагон между Санкт-Петербургом и Калининградом.

По сообщению РЖД, жители Калининграда теперь будут получать посылки из Санкт-Петербурга в 1,5 раза быстрее - ранее они доставлялись через Москву. Почтовый вагон будет ходить один раз в неделю в составе поезда N79/80 Санкт-Петербург - Калининград, уточняет «Интерфакс».

К доставке принимается корреспонденция и посылки не только из Санкт-Петербурга, но и из других субъектов Северо-Западного региона: Новгородской и Псковской областей, а также из Карелии.

Вагон вмещает около двух тысяч почтовых отправлений.

Ранее почтовый вагон в составе пассажирского поезда на маршруте Санкт-Петербург - Калининград никогда не курсировал, отмечает РЖД.