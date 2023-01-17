Общество

Росгвардейцы изъяли 10 единиц оружия в Псковской области

19 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 9 по 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ЛРР выявили 11 административных правонарушений и изъяли 10 единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.