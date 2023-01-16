Общество

Александр Котов оценил качество ремонта в порховской школе №1

Слаженная командная работа руководства района, учебного заведения и подрядчика, выполнившего капремонт, принесла ожидаемый успешный результат, отметил спикер областного Собрания Александр Котов по итогам осмотра школы № 1 в Порхове вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, главой муниципалитета Юрием Семеновым и депутатом Геннадием Григорьевым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Программа капремонта работает уже год, нам уже удалось отремонтировать более 30 школ. Надо признать, не всё прошло безупречно, есть определённые моменты, на которые следует обратить внимание в будущем. Но конкретно по школе №1 в Порхове работы были проведены в срок и с высоким качеством. Отмечу при этом неустанный контроль главы района Юрия Семёнова – он с самого начала и вплоть до завершения ремонта находился на объекте. Сегодня в этой школе обучаются дети. Такой результат принесла организованная работа и системный подход. Большой объём средств затратили, но на протяжении длительного времени школа сможет работать, не требуя ремонтных работ», - сказал Александр Котов.