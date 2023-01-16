Общество

СберЧаевые теперь доступны в онлайн-сервисе банка для доставки продуктов

СберЧаевые теперь доступны в онлайн-сервисе доставки продуктов СберМаркет. Клиент может отблагодарить сборщика, который собрал заказ, или курьера, который его привёз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Процедура займёт всего несколько секунд. Достаточно оценить работу сотрудника, выбрать сумму вознаграждения (либо ввести свою) и нажать «Отправить». Чтобы не вводить данные карты, можно использовать SberPay или ранее привязанные в СберМаркете карты. Чаевые мгновенно придут по назначению. Никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно.

«Мы стремимся предоставить клиентам самый удобный, безопасный и быстрый сервис. Совместно с командой СберМаркета мы обеспечили максимально простой способ поблагодарить курьеров и сборщиков за счет интеграции СберЧаевых, SberPay и интернет-эквайринга Сбера», - отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

СберЧаевые позволяют оставить отзыв и отблагодарить персонал безналичным способом. Услуга популярна в кафе и ресторанах, салонах красоты и сервисах доставки по всей стране

«С нами сотрудничает более 40 тысяч курьеров и сборщиков в 160 городах присутствия СберМаркета, и практически все подключились к услуге. Теперь пользователи могут их поблагодарить за доставку и хорошо отобранный товар на качественно новом уровне благодаря переходу на сервис СберЧаевые. Он интегрирован в мобильное приложение и сайт — клиент тратит минимальное количество времени и может оставить сборщику или курьеру любую сумму. Деньги сразу поступят на его карту», - рассказал операционный директор СберМаркета Владимир Камионко.