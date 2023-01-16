Общество

Сергей Елизаров: Собачьи экскременты не удобряют почву

Продукты жизнедеятельности собак, вопреки множественным заблуждениям их хозяев, не удобряют почву, а наносят определённый вред экологии. Об этом в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил псковский эколог, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.

«Если посмотреть на эту проблему с точки зрения экологии, то средняя собака производит около 40 кг фекалий, а крупная — примерно в два раза больше. При этом владельцы почему-то уверены, что их любимцы, наоборот, удобряют почву и, условно говоря, благодаря их питомцам город зеленеет. На самом деле, исследования говорят об обратном. Собачьи экскременты имеют высокую химическую активность и медленно разлагаются. Фекалии обжигают почву и растения, и это приводит к гибели насаждений», - рассказал Сергей Елизаров.

Также эколог прокомментировал мнение о том, что фекалии на улице разлагаются значительно быстрее, чем в пакетах. Сергей Елизаров считает, что хозяевам стоит отказаться от пластика и сделать выбор в пользу пакетов из бумаги или крахмала.

«Это утверждение верно тогда, когда экскременты собирают в обычные полиэтиленовые пакеты, но если для себя выбрать, например, пакеты из крахмала или из бумаги, тут можно быть спокойным, потому что это особого вреда для экологи не несёт», - заметил эксперт и добавил, что стоимость такого набора для собаковода составляет порядка 200 рублей.