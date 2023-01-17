Общество

Делегация великолукского технопарка посетила инновационный центр «Сколково»

Визит делегации технопарка «Электрополис» и ЗАО «ЗЭТО», якорного резидента технопарка, в инновационный центр «Сколково» состоялся 16 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

В рамках встречи была проведена экскурсия с посещением Сколковского института науки и технологий. Участники делегации обсудили вопросы сотрудничества, партнерства и получения статуса регионального оператора.

Создание регионального оператора в регионе поспособствует ускоренному развитию инновационных компаний путем тиражирования лучших практик Фонда «Сколково», являющимся ведущим институтом инновационного развития в стране.