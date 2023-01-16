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Прощание с Инной Чуриковой состоялось в Москве

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоялось в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Фото здесь и далее: Ольга Любимова / Telegram

«Простились со всенародно любимой Инной Михайловной Чуриковой. Для каждого она была своей. Кто-то запомнил ее по ролям в детских сказках, другие – по драматическим и комедийным картинам. Без нее сложно представить театр "Ленком", где она служила почти полвека. Инна Михайловна умела создавать в кино и на сцене образы, которым верил каждый. То, как она рассказывала историю той или иной героини, трогало самое сердце, заставляло сопереживать ее персонажам. И конечно, такой невероятный талант, любовь к своей профессии никого не могли оставить равнодушным. Память об Инне Михайловне навсегда останется с нами. Так же, как и ее роли», - сказала Ольга Любимова.

На отпевание в храме Христа Спасителя пришло больше тысячи человек.

Напомним, народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни 14 января.

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