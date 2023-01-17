Общество

«Кузница»: Город для собак. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 января. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Ведущая Любовь Кузнецова предложила поговорить на самую что ни на есть бытовую тему. Недавняя оттепель в Пскове показала, сколько в городе собак. Стаявший снег обнажил продукты их жизнедеятельности. Кто должен отвечать за порядок в городе в части собачьих экскрементов? Есть ли соответствующая инфраструктура? Если хозяин собаки добросовестный и убирает за животным, то куда ему выбрасывать продукты жизнедеятельности - в урну, в контейнер? А есть у оператора по ТКО лицензия на вывоз этого «добра»? А строительство площадок для выгула собак – это чья ответственность и кто недорабатывает?

Во всех этих вопросах Любовь Кузнецова попробовала разобраться с помощью экспертов.