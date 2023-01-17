Общество

Новая баня возобновит работу в Пыталово с 21 января

Новая баня возобновит работу в Пыталово с 21 января. Об этом сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram

«Городская баня возобновляет работу в прежнем режиме с 21 января. Подрядная организация ООО "Строй-РП" в рамках гарантийных обязательств заказала необходимый для ремонта ТЭН. Сегодня он был доставлен и установлен. Работоспособность ТЭНа проверена специалистами Россетей», - рассказала глава района.

Городская баня будет работать в субботу и воскресение с 10.00 до 20.00.

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Напомним, городская баня в Пыталово перестала работать 7 января по причине выхода из строя одного из ТЭНов электрокаменки в сухой парной мужского отделения.