Общество

Михаил Ведерников: 99% — лучший результат за все время реализации нацпроектов в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел итоги реализации региональных проектов в 2022 году и обозначил задачи на предстоящий год. Рабочее совещание прошло во вторник, 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что, несмотря на значительный, более чем на 40% рост финансирования по сравнению с 2021 годом, реализовано 99,03% от объема полученных средств или почти 12,7 млрд рублей. «Это — лучший результат за все время реализации нацпроектов на территории Псковской области», — заметил Михаил Ведерников и поблагодарил руководителей исполнительных органов, кураторов направлений, глав муниципалитетов за ответственную и профессиональную работу.

Безусловными «отличниками» со 100%-ным показателем исполнения стали направления МСП, «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Культура» и «Экология», где уже не первый год удается реализовать все намеченные планы. Кроме того, губернатор отметил успешную работу по реализации мероприятий нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Туризм», по которым часть федеральных средств поступила уже в конце декабря, но, благодаря своевременно проведенной подготовке, запланированные мероприятия были успешно реализованы.

Здравоохранение, по словам Михаила Ведерникова, также закончило год с приличными результатами, которые уже работают в интересах жителей Псковской области. Тем не менее, самое пристальное внимание в этом году губернатор призвал обратить на строительство ФАПов, где подрядчик не справился со взятыми на себя обязательствами.

Беспрецедентным по финансированию и объему проведенных работ Михаил Ведерников назвал проект БКД. По этому направлению в конце года губернатор отметил особо роль и активное участие Проектного офиса.

Отдельно губернатор остановился на недочетах и стратегически важных проектах. Михаил Ведерников акцентировал особое внимание на переносе сроков ряда объектов, в первую очередь в сфере образования. В связи с этим он поручил до 25 января куратору, руководителю нацпроекта и главам муниципалитетов, где расположены данные объекты, представить предметный доклад, как будет вестись работа в этом году.

Михаил Ведерников нацелил всех на плановую, своевременную и системную работу. По его поручению, к апрелю текущего года должна быть законтрактована большая часть средств. Особое внимание, подчеркнул глава региона, — объектам капитального строительства. «По отстающим направлениям будут без лишних разговоров проведены служебные проверки и сделаны соответствующие выводы», — предупредил он.

В ходе заседания кураторы направлений, руководители профильных комитетов обратили внимание на сложности, с которыми пришлось столкнуться в прошлом году, а также озвучили возможные риски. В ходе обсуждения были внесены предложения, которые позволят более тщательно и взвешено подойти к проведению конкурсных процедур, осуществлять контроль за работой подрядчиков.

«Позади очень сложный год, но планы на этот год еще более весомые. Все, что было перенесено, добавится к новым объектам. Если не будем с сегодняшнего дня заниматься всеми направлениями, есть риск, что недоработки накопятся как снежный ком. Дожимайте. Это вопрос нашей общей эффективности и репутации, как команды Правительства Псковской области, перед жителями области, федеральным правительством и президентом», — заключил Михаил Ведерников.