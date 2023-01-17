Общество

Первой в России женщине-машинисту доверили водить поезд дальнего следования

Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова получила удостоверение и теперь ей доверено водить пассажирские поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе РЖД.

Ранее в России появились женщины-машинисты электричек. Соколова стала первой женщиной-машинистом в России именно поезда дальнего следования. Работает девушка на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД). Ранее она закончила курс обучения, сдала экзамен на право управления электровозом и проходила практику в сопровождении опытного наставника, пишут РИА Новости.

«Оксана Павловна Соколова, работник эксплуатационного локомотивного депо Свердловск-Пассажирский Свердловской дирекции тяги, 16 января 2023 года получила удостоверение машиниста электровоза, и стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка. Пока она имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке – Екатеринбург-Пассажирский – Дружинино», - рассказали в РЖД.

Там отметили, что девушка в ближайшей перспективе планирует получить аналогичное заключение для работы еще и на участке Екатеринбург-Пассажирский – Тюмень, на котором она проходила стажировку для работы помощником машиниста.

«Для Оксаны Соколовой управлять поездом – сбывшаяся мечта детства. В 2021 году в числе первых женщин на Свердловской магистрали она прошла обучение по специальности "помощник машиниста". А после получения необходимого опыта и стажа работы освоила и следующую профессию – "машинист электровоза". По ее словам, работа машинистом – это прежде всего ответственность за безопасность движения. А еще это уверенность в завтрашнем дне», - сообщили в компании.

Помимо Соколовой обучение профессии машиниста электровоза к настоящему времени прошла еще одна женщина - Малых Алена. В феврале она начинает обкатку - практику в сопровождении опытного наставника. Потом ей также предстоит экзамен - контрольная поездка - и стажировка в должности машиниста. Еще 5 женщин трудятся машинистами электропоездов.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года, благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машинист: определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки.