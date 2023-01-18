Общество

80-летие со Дня прорыва блокады Ленинграда отмечают в России 18 января

80 лет назад, 18 января 1943 года, была прорвана блокада Ленинграда. В результате наступления советских войск был освобожден город Шлиссельбург. В кольце осады образовалась брешь, в результате чего были восстановлены сухопутные коммуникации с Ленинградом, сообщает Telegram-канал Псковского отделения Российского военно-исторического общества.

Фото: архив ПЛН

12 января 1943 года началась операция «Искра», в результате которой была прорвана Ленинградская блокада. Операцию спланировал Георгий Жуков. В ночь на 12 января сводная группа ночных бомбардировщиков нанесла массированный удар по штабам и артиллерийским позициям противника.

12 января в 9:30 утра артиллерия Ленинградского и Волховского фронтов начала артподготовку. В ходе первого дня операции наибольшего успеха добились 136-я и 268-я стрелковые дивизии. Они смогли успешно форсировать Неву и продвинуться на глубину до 3 километров. Наступление поддерживали огнём корабли, береговая артиллерия и авиация Балтийского флота, а также авиация дальнего действия.

Около полуночи 18 января по радио передали сообщение о прорыве блокады Ленинграда. Рано утром 19 января город был украшен флагами.

В результате прорыва был отвоёван лишь узкий коридор от Волховского фронта к Шлиссельбургу, полоска торфяного болота шириной от 8 до 11 километров позволила восстановить с Ленинградом сухопутную связь вплоть до окончательного снятия блокады. По южному берегу Ладожского озера развернулось строительство железной дороги Шлиссельбург – Поляны протяженностью 36 км. 6 февраля по новой «Дороге жизни» в Ленинград пошли поезда с продовольствием, боеприпасами, сырьём.

Полностью блокадное кольцо сняли спустя год – 27 января 1944 года. Осада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня.