Общество

Псковские ЗАГСы зарегистрировали около ста актов гражданского состояния в праздники

Отделы ЗАГС Псковской области в период новогодних праздничных дней с 1 по 8 января 2023 года зарегистрировали порядка 100 актов гражданского состояния. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

Первым ребенком, рождение которого зарегистрировали в отделе ЗАГС города Пскова в 2023 году, стал мальчик Кирилл, появившийся на свет 2 января, а первой девочкой, чье рождение зарегистрировали в 2023 году, стала девочка Мария, родившаяся 29 декабря 2022 года.

«Всего в новогодние праздничные дни зарегистрировано более 20 актов о рождении ребенка. Организация регистрации рождения и установления отцовства в Псковском перинатальном клиническом центре позволила родителям, чьи малыши появились на свет в новогодние праздничные дни, зарегистрировать рождении ребенка в период стационарного пребывания мамы и малыша в медицинском учреждении, избавив от необходимости личного посещения органов ЗАГС. Рождение детей также зарегистрированы отделами ЗАГС Псковского и Дновского районов», - рассказали в комитете.

Кроме того, для нескольких молодых пар начало нового 2023 года ознаменовалось еще и рождением новой семьи – регистрации заключения брака производились отделами ЗАГС города Пскова, Псковского и Куньинского районов.

Ранее сообщалось, что ЗАГСы Пскова и Великих Лук откроют свои двери для торжественной регистрации 23 февраля 2023 года, законный выходной органы ЗАГС в этот день отменили впервые с 2009 года.