Общество

Программисты, врачи и проектировщики чаще всего довольны своей зарплатой – эксперты

Об удовлетворенности своей зарплатой чаще всего сообщают программисты, проектировщики и медработники, реже всего — менеджеры по рекламе, секретари и специалисты по работе с клиентами.

Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего среди программистов (38%). Их доходы по-прежнему растут быстрее инфляции: за год зарплаты в сфере IT увеличились в среднем на 15%. Наибольшую же степень удовлетворенности доходами у программистов SuperJob фиксировал в 2021 году: тогда заработок полностью устраивал 42% разработчиков, а зарплаты за год выросли на четверть.

Об удовлетворенности своим доходом сегодня сообщил каждый третий инженер-проектировщик (33%): в строительной отрасли рост зарплат составил в среднем 12,5%. На третьем месте — представители мидл- и топ-менеджмента (29%). В топ-5 профессий, представители которых в наибольшей степени удовлетворены доходами, вошли также медицинские работники (28%), юристы и HR-менеджеры (по 25%).

Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе: об этом рассказал лишь каждый десятый из них (10%). Удовлетворен своим заработком только каждый девятый секретарь и специалист по работе с клиентами.

По сравнению с ковидным 2021 годом, число специалистов, довольных зарплатой, возросло среди проектировщиков, и напротив, реже об удовлетворенности доходами стали говорить менеджеры по рекламе, маркетологи, менеджеры по работе с клиентами и руководители.