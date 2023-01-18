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Общество

Великолукский район отмечает 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

18.01.2023 10:36|ПсковКомментариев: 0

79-ю годовщину освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков празднуют жители Великолукского района сегодня, 18 января.

18 января 1944 года Великолукский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация территории Великолукского района немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Территория 12 сельсоветов превращена в пустыню, сожжены и разрушены около 350 сел и деревень, а также почти 7 тысяч жилых и хозяйственных построек». Более 11 тысяч великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны или были уничтожены карателями. Останки 16,5 тысяч солдат и офицеров Красной Армии покоятся в воинских захоронениях района.

Напомним, 80-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили Великие Луки 17 января.

Теги: #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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