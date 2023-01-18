Общество

Директор «управляйки»: Тема выгула собак в Пскове никого сильно не задевает

Тема организации условий для выгула собак - важная, но в Пскове она сильно никого не задевает, вопрос практически не решается. Такое мнение в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

«Для того, чтобы с людей что-то требовать, надо создавать условия для того, чтобы люди выполняли данные требования. Поэтому, естественно, создание площадок для выгула собак - это особая тема, которая, к сожалению, никого сильно не задевает у нас в городе», - сказал Андрей Тарасов.

Он отметил, что при проектировании новых микрорайонов площадки для выгула собак не предусматриваются. При этом и в уже застроенных частях города они также не появляются.

«К этой теме надо возвращаться. И для того, чтобы мы могли с людей адекватно требовать уборку, мы должны требовать, в первую голову, площадки для выгула собак, потому что собаки, особенно большие, требуют пространства. И во-вторых, собачьи экскременты тоже требуют особой утилизации, это биоотходы, которые не должны попадать в ТКО, для них должна быть разработана особая схема утилизации», - подчеркнул директор управляющей компании «Псковжилсервис».

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