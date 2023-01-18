Общество

«Обратный отсчет» с главой Островского района Дмитрием Быстровым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 января.

Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как 2022-й сложился для муниципалитета и какие планы планируется воплотить в жизнь.

Островский район вошел в число лучших по исполнению нацпроектов и госпрограмм в Псковской области — такова оценка губернатора. В чем секрет организации работы? Как можно охарактеризовать социально-экономическую ситуацию в Островском районе по состоянию на конец 2022 года? Каковы перспективы дальнейшей реализации проекта «Комплексное развитие сельских территорий» на территории муниципалитета?