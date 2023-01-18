Общество

Фонд «Земляки» помог перевезти лежачих больных из Опочецкого дома-интерната в Псков

О работе фонда «Земляки» в 2022 году рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото: Татьяна Соловьева

«Наш фонд "Земляки" в прошлом году оказал значительную помощь жителям Пскова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Расскажу об основных направлениях работы. Мы оплатили псковичке транспортные расходы и проживание в Санкт-Петербурге на время лечения зубов. В силу специфики заболевания лечение можно было пройти только в северной столице. Выделили средства на перевозку лежачих больных из Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов для дальнейшего пребывания по месту жительства в Пскове», - написал депутат.

Также фонд оказал финансовую помощь матери-одиночке в связи с трудным материальным положением. Средства выделили и матери-одиночке, чей дом со всем имуществом сгорел во время пожара. Кроме того, материально фонд поддерживал семью беженцев с малолетними детьми из Мариуполя.