Общество

В Великих Луках продолжается сбор гуманитарной помощи российским военнослужащим

В Великих Луках продолжается сбор гуманитарного груза, предназначенного для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе великолукской администрации.

Основная цель сбора — поддержать моральный и боевой дух военнослужащих, которые участвуют в специальной операции на территории Украины. Пункт сбора помощи находится в Центре добровольчества (улица Дружбы, 31).

Список необходимого:

Продукты длительного срока хранения с действительным сроком годности;

Мыло, шампунь;

Крем для рук;

Зубная паста;

Зубная щётка;

Влажные салфетки, можно полотенца;

Кофе быстрорастворимый;

Чай в пакетиках;

Конфеты;

Печенье;

Сгущёнка;

Пряники;

Шоколад;

Вафли;

Кусковой сахар (рафинад);

Рисунки, письма, открытки своими руками для военнослужащих;

Компрессионное термобелье и флисовое белье;

Носки теплые, нижнее белье;

Плащ-палатка, дождевик, пончо;

Резиновые сапоги;

Шнурки длинные и короткие;

Туристический коврик (пенка, каремат);

Перчатки строительные.

Также актуальна и финансовая помощь.

Реквизиты:

Псковская областная общественная организация «СОЮЗ ПАТРИОТОВ ПСКОВЩИНЫ – ПСКОВСКАЯ РУСЬ»

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