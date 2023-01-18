В Великих Луках продолжается сбор гуманитарной помощи российским военнослужащим

В Великих Луках продолжается сбор гуманитарного груза, предназначенного для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе великолукской администрации.
Основная цель сбора — поддержать моральный и боевой дух военнослужащих, которые участвуют в специальной операции на территории Украины. Пункт сбора помощи находится в Центре добровольчества (улица Дружбы, 31).
Список необходимого:
Также актуальна и финансовая помощь.
Реквизиты:
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