Общество

Нюансы нового законопроекта о занятости населения объяснил депутат

На прошлой неделе в Государственную Думу был внесён проект нового закона «О занятости населения в Российской Федерации», который должен прийти на смену закону 1991 года. Нюансы нового законопроекта о занятости населения объяснил замруководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Андрей Исаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Этот законопроект в полной мере отвечает требованиям времени, меняя формат работы служб занятости и предусматривая целый ряд важных нововведений.

Прежде всего, услуги в сфере занятости будут оказываться не только гражданам, зарегистрированным в качестве безработных, но и тем, кто находится в поиске более подходящего рабочего места.

Также особое внимание в новом документе уделяется людям, находящимся под риском увольнения, бывшим участникам специальной военной операции и членам семей участников СВО. Поддержка этих категорий является приоритетом, поэтому в дальнейшем на основе законопроекта будут разрабатываться и реализовываться отдельные мероприятия, способствующие их занятости.

Работодателям, принимающим на работу молодёжь, будет предоставляться финансовая поддержка. На постоянной основе закрепляется содействие трудоустройству граждан, обучающихся в образовательных организациях, в свободное от учёбы время. Службы занятости начнут взаимодействовать с вузами и ссузами, чтобы скорректировать выпуск специалистов под потребности рынка труда.

Пособие по безработице станет определяться по-новому. Его максимальный размер в первые три месяца будет приравниваться к минимальному размеру оплаты труда. Затем он составит 50% от МРОТ. А минимальный размер пособия - 30% от МРОТ.

Граждане, прекратившие работать в качестве самозанятых, и бывшие индивидуальные предприниматели смогут получать пособие по безработице не только в минимальном размере: новый законопроект вводит нормы, предусматривающие возможность предоставления им максимального пособия.

Согласно внесённому документу гражданин может быть признан безработным не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Кроме того, вводится норма, предусматривающая восстановление человека на учёте в качестве безработного в случае его переезда или переселения в другой регион. А во время нахождения безработного гражданина на учёте ему будет разрешена короткая подработка без потери права на получение пособия.

Поиск постоянной работы и оказание услуг службами занятости будет строиться на основании индивидуальных планов, учитывающих комплексную профессиональную оценку людей.

Помимо этого, новый законопроект создает систему мер, направленных на сокращение нелегальной занятости, и наделяет соответствующими полномочиями органы власти.

Наконец, отдельная глава внесённого документа посвящена обеспечению занятости людей с ограниченными возможностями здоровья. Работодатели в соответствии с установленной квотой для приёма на работу инвалидов будут обязаны создавать или выделять рабочие места для их трудоустройства.

Сейчас планируется организовать широкое обсуждение законопроекта в субъектах Федерации и со сторонами социального партнёрства.

Его принятие потребует дополнительных законодательных изменений. В частности, отдельным законом предполагается урегулировать вопросы, связанные с самозанятостью и платформенной занятостью. Также потребуется внесение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации. «Одним словом, в весеннюю сессию нам предстоит большая работа, которая по-прежнему будет направлена на достижение нашей главной цели - сделать государство более удобным и комфортным для жизни людей», - отметил Андрей Исаев.

«Качество жизни, благополучие людей – ключевые направления народной программы партии. И новая редакция закона "О занятости" учитывает современные тенденции на рынке труда и создает дополнительные возможности для устройства на работу, – подчеркнул секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. – Законопроект справедливо уделяет отдельное внимание участникам СВО и членам их семей, которые получат преимущественное право на профессиональное обучение и переподготовку, а также приоритет при трудоустройстве на муниципальные и госпредприятия».

По его словам, в новой редакции закона предполагается существенная поддержка молодежи, как потенциала России. «Работодатели, принимающие на работу молодёжь, получат финансовую поддержку от государства. Службы занятости будут содействовать трудоустройству молодежи, подростков и учащихся в свободное от учебы время; а также взаимодействовать с ссузами и вузами, чтобы росло количество квалифицированных кадров, востребованных на современном рынке труда», – пояснил он.