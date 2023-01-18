Общество

Правительство РФ не поддержало законопроект о выходном дне 31 декабря

Правительство России не поддержало законопроект, которым предлагается установить 31 декабря выходным днем, соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе.

«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», - сообщается в документе.

Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что комитет рассмотрит законопроект после получения отзыва правительства России.

В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря. Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохраняется. Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке к проекту, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.