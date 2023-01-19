Общество

Новогодние живые ели в 2 раза чаще относят в мусор, чем сдают на переработку – эксперты

Что сделали или планируют сделать россияне с отслужившей новогодней елью узнали эксперты.

Живые новогодние ели 42% россиян в этом году выбрасывают в мусор. 21% опрошенных сдает ель в переработку. 19% респондентов распилят дерево на дрова, 2% — на деревянные изделия и сувениры. Сдать новогоднюю ель в зоопарк планирует 1 из 100 россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.



Три года назад россияне более осознанно подходили к утилизации новогодней ели, чем сейчас. По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, россияне стали чуть чаще сдавать новогодние ели в переработку: 21% сегодня против 19% три года назад. Однако число отправляющих елки на свалку возросло больше (+7 процентных пунктов).