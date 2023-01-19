Общество

Физическая активность сокращает риск депрессии – эксперты

Повышение уровня физической активности у людей сокращает риск депрессии и является профилактикой старения. Благодаря достаточной физической активности снижается смертность от всех причин, в том числе от хронических неинфекционных заболеваний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Чтобы поддерживать должный уровень физической активности достаточно уделять не менее 150 минут в неделю занятиям средней интенсивности или не менее 75 минут занятием высокой интенсивности. Каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут. Со временем увеличить продолжительность занятий средней интенсивности до 300 минут в неделю или 150 высокой интенсивности. Также необходимо чередовать анаэробные и аэробные нагрузки. Аэробные нагрузки — 5-7 раз в неделю, анаэробные — 2-3 раза.

Помимо физической активности сохранить здоровье помогут: знание своих показателей (уровень холестерина, глюкозы в крови, уровень артериального давления), регулярное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации, правильное питание, отказ от вредных привычек.