Общество

Терапевт раскрыл, сколько длится восстановление после гриппа

Восстановление организма после гриппа может длиться более трех месяцев. Об этом рассказал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

«При легкой форме течения гриппа организм восстанавливается примерно в течение 7-10 дней. При средней тяжести — от 10 до 14 дней, иногда срок доходит до 21 дня. При тяжелой форме гриппа организму может потребоваться порядка трех месяцев, а иногда и больше. На срок восстановления может оказывать влияние состояние иммунитета перед наступлением болезни, наличие хронических заболеваний», — сказал Андрей Рябков журналистам URA.RU.

Также он назвал наиболее опасные осложнения болезни. «Выделяются вирусная пневмония, вирусный менингит, обострение ишемической болезнь сердца, бронхиальной астмы, хронического бронхита. Также грипп может привести к отиту, синуситу», — отметил врач.