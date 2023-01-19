Антициклон будет доминировать на Северо-Западе России

В течение рабочей недели в атмосфере на юге России будет доминировать антициклон, сообщает метеоцентр «Фобос».
В Центральную Россию поля фронтальной облачности прорвутся только в четверг-пятницу, и местами на севере региона пройдёт небольшой снег. Днём здесь −2…−7˚С, с потеплением в конце периода до −4…+1˚С.
В Санкт-Петербурге будет идти снег, со среды вперемешку с дождём. Днём 0…−3˚С с последующим потеплением до 0…+3°С.
В Москве большую часть рабочей недели существенные осадки маловероятны, и только в четверг-пятницу местами возможен небольшой снег. Днём в столице −2…−5˚С, в конце рабочей недели до 0…−3˚С.