Общество

Антициклон будет доминировать на Северо-Западе России

В течение рабочей недели в атмосфере на юге России будет доминировать антициклон, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Над Северо-Западом будут смещаться облачные поля атлантического циклона, так что здесь будет преобладать ненастная погода. А температурный режим окажется теплее климата – днём −1…−6˚С, на юге до −2…+3˚С, и только в начале недели будет на 2–3°С прохладнее», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центральную Россию поля фронтальной облачности прорвутся только в четверг-пятницу, и местами на севере региона пройдёт небольшой снег. Днём здесь −2…−7˚С, с потеплением в конце периода до −4…+1˚С.

В Санкт-Петербурге будет идти снег, со среды вперемешку с дождём. Днём 0…−3˚С с последующим потеплением до 0…+3°С.

В Москве большую часть рабочей недели существенные осадки маловероятны, и только в четверг-пятницу местами возможен небольшой снег. Днём в столице −2…−5˚С, в конце рабочей недели до 0…−3˚С.