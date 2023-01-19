Как поступить с найденной банковской картой, объяснил юрист

Необдуманные действия с чужой банковской картой могут привести к крайне неприятным последствиям, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Наказанием за использование чужой карты может стать лишение свободы, продолжил он в интервью радио Sputnik.
«Наказание зависит от суммы украденного с чужой банковской карты, бывает и лишение свободы на срок от двух лет и больше. Также на размер наказания влияет количество участников кражи. Например, бывает, что подростки находят чужую карту и на нее покупают пиво, чипсы и еще что-то. Если их было больше одного, то это уже совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Там сроки могут быть выше. Конечно, закон у нас не зверь, и на первый раз может быть условный срок, но все равно это факт привлечения к уголовной ответственности», – добавил Иван Соловьев.
В случае обнаружения чужой банковской карты от нее нужно как можно быстрее избавиться, рекомендует юрист.
«Главное – это как можно скорее избавиться от найденной чужой банковской карты. Не носите ее с собой, не ищите владельца и не давайте объявления о находке. Если карта была оставлена в общественном месте, то надо передать ее администратору магазина или ресторана, где она была найдена. Можно попросить у этого человека письменное свидетельство, что вы карту передали. Если карту нашли на улице, то позвоните в банк, который ее выпустил, и расскажите о находке. Еще лучше отнести ее в ближайшее отделение этого банка», – посоветовал Иван Соловьев.