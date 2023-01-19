Общество

Как поступить с найденной банковской картой, объяснил юрист

Необдуманные действия с чужой банковской картой могут привести к крайне неприятным последствиям, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Если у вас оказывается чужая банковская карта, действовать надо точно таким же образом, как если бы у вас в руках был чужой кошелек. Не надо пытаться ничего ею оплатить или перевести на нее деньги, чтобы привлечь внимание владельца к факту пропажи. Как только вы что-то с нее снимите, вы совершите кражу. Закон это трактует однозначно. Кроме того, если злоумышленники сняли какую-то сумму с этой карты до вас, вам будет сложно доказать, что это сделали не вы», – считает Иван Соловьев.

Наказанием за использование чужой карты может стать лишение свободы, продолжил он в интервью радио Sputnik.

«Наказание зависит от суммы украденного с чужой банковской карты, бывает и лишение свободы на срок от двух лет и больше. Также на размер наказания влияет количество участников кражи. Например, бывает, что подростки находят чужую карту и на нее покупают пиво, чипсы и еще что-то. Если их было больше одного, то это уже совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Там сроки могут быть выше. Конечно, закон у нас не зверь, и на первый раз может быть условный срок, но все равно это факт привлечения к уголовной ответственности», – добавил Иван Соловьев.

В случае обнаружения чужой банковской карты от нее нужно как можно быстрее избавиться, рекомендует юрист.

«Главное – это как можно скорее избавиться от найденной чужой банковской карты. Не носите ее с собой, не ищите владельца и не давайте объявления о находке. Если карта была оставлена в общественном месте, то надо передать ее администратору магазина или ресторана, где она была найдена. Можно попросить у этого человека письменное свидетельство, что вы карту передали. Если карту нашли на улице, то позвоните в банк, который ее выпустил, и расскажите о находке. Еще лучше отнести ее в ближайшее отделение этого банка», – посоветовал Иван Соловьев.