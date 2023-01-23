Общество

Биологического отца разыскивает мужчина в Псковской области

Биологического отца разыскивает мужчина в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Отца зовут Александр Иванов.

«Он жил с моей матерью Клескуновой Мариной Владимировной, они разошлись. Моя мать вышла замуж за Шмелева Виктора Викторовича. Он умер. Вскоре мать меня бросила на мою бабушку и уехала. Мне было около 2-4-х лет, я ничего о родном отце не помню», - написал заявитель.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1818073.