Общество

Псковская ветлаборатория опубликовала календарь исследования фекалий

Календарь исследования фекалий опубликовала на своем сайте Псковская областная ветлаборатория.

Фото: Псковская областная ветлаборатория

«Как мы знаем, каждый возбудитель гельминтозных заболеваний сельскохозяйственных животных имеет свой цикл развития. Эти циклы включают в себя не только разных хозяев для разных стадий развития гельминтов. Цикл развития у разных гельминтов различается по длительности развития от момента попадания в организм животного и до выделения яиц в окружающую среду с фекалиями», - сообщили в ветлаборатории.

В Средней полосе России животные заражаются фасциолезом со второй половины июля, пик заражения достигается в конце лета-начале осени. Так как фасциолы развиваются в организме животного до взрослой стадии за 2,5-4 месяца, яйца паразитов можно обнаружить в фекалиях к концу осени. Массовое их появление наблюдается в декабре-январе.

Дикроцелиозом животные заражаются весной и осенью, выделение яиц начинается через 1,5-3 месяца после заражения.

Первичное заражение цистицеркоидами мониезий происходит в начале выпасного периода. Рост и формирование взрослой особи длится от 38 до 50 суток, поэтому при начале выпаса животных во второй половине апреля, выделение яиц начнется в конце мая.

Аскариды свиней развиваются в организме свиньи до половозрелой стадии в течение 2 месяцев, после чего начинает отрождать яйца, которые будут обнаруживаться в фекалиях в течение всей жизни гельминта (7-10 месяцев). Таким образом, копрологическая диагностика аскаридоза свиней будет информативна у свиней старше 2 месяцев вне зависимости от времени года.

Стронгиляты желудочно-кишечного тракта жвачных, попадая в организма животного, развиваются до половозрелой стадии за 2-4 недели, яйца выделяются в течение всей жизни гельминта – 6-8 месяцев.

Заражение животных диктиокаулюсами происходит в течение всего периода выпасания. Личинки I стадии начинают выделяться с фекалиями животных в период от 1 до 4 месяцев с момента заражения, поэтому их можно выявлять копрологическими методами в течение всего периода выпаса.

«Таким образом, диагностика гельминтозов копрологическими методами будет эффективна только в моменты выделения яиц с фекалиями, поэтому для каждого вида гельминтозов сроки проведения таких исследований различаются», - заключили эксперты лаборатории.