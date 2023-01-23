Общество

Скончалась бывший главный государственный арбитр Псковской области Дина Вихтер

Бывший главный государственный арбитр Псковской области Дина Вихтер скончалась 11 января на 95-ом году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в арбитражном суде региона.

Видео: Арбитражный суд Псковской области

«Арбитражный суд Псковской области с прискорбием сообщает, что 11 января 2023 года на 95-ом году жизни скончалась Дина Соломоновна Вихтер, главный государственный арбитр Псковской области», - сообщили в суде.

Коллектив Арбитражного суда Псковской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Дины Вихтер.

«Она была профессионалом своего дела, справедливым и ответственным руководителем, отзывчивым, добрым, искренним человеком.

Предлагаем вам посмотреть отрывок из видео-версии музея Арбитражного суда Псковской области о Дине Соломоновне Вихтер», - добавили в суде.

Дина Вихтер занимала должность с 1969 по 1990 год.